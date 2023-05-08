Вторая мать? На дочь перенесшей сотни пластических операций красотки страшно смотреть

За перипетиями судьбы Кэти Прайс пристально следят сотни тысяч людей по всему миру. Красавица когда-то появлялась на страницах самых модных глянцевых журналов, стала многодетной матерью и поборола рак. Однако у эпатажной британки непростой характер и весьма странные увлечения.

Женщина является излюбленной клиенткой пластических хирургов. Но поклонников уже не беспокоит внешность кумира. Люди переживают за ее младшую дочь Банни. Знаменитая мать опубликовала в социальной сети ужасающее фото наследницы. На нем у малышки густые накладные ресница, а также плотный яркий макияж. И, похоже, девочка в восторге от своего внешнего вида. Поэтому остается лишь вопросом времени, когда именно она сделает свою первую операцию или инъекцию ботокса.