Вторая мать? На дочь перенесшей сотни пластических операций красотки страшно смотреть
Пользователей возмутил ее внешний вид.
За перипетиями судьбы Кэти Прайс пристально следят сотни тысяч людей по всему миру. Красавица когда-то появлялась на страницах самых модных глянцевых журналов, стала многодетной матерью и поборола рак. Однако у эпатажной британки непростой характер и весьма странные увлечения.
Женщина является излюбленной клиенткой пластических хирургов. Но поклонников уже не беспокоит внешность кумира. Люди переживают за ее младшую дочь Банни. Знаменитая мать опубликовала в социальной сети ужасающее фото наследницы. На нем у малышки густые накладные ресница, а также плотный яркий макияж. И, похоже, девочка в восторге от своего внешнего вида. Поэтому остается лишь вопросом времени, когда именно она сделает свою первую операцию или инъекцию ботокса.
«Она слишком молода, чтобы так выглядеть», «Накладные ресницы — это чересчур», «Это абсурд», «На ней очень много макияжа», — возмутились в Сети.