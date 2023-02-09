Вторая мать: гляньте, что стало с 15-летней дочерью «королевы пластики» (фото)

Сегодня для многих пластика стала чем-то вроде привычки. Об этом прекрасно знает британка Кэти Прайс, которая перекроила свою внешность до неузнаваемости. На родине женщину давно прозвали «королевой пластики», а ее имя стало нарицательным.

Кэти начинала как модель и участница реалити-шоу. Но слава пришла к ней после череды скандалов, связанных с пластикой, рождением пятерых детей, зависимостью от препаратов и выборами в Парламент. Как Прайс удавалось совместить бурную личную жизнь, воспитание детей и политику, непонятно.

Сегодня британка немного остепенилась, но пристрастие к операциям никуда не пропало. Кэти выглядит словно кукла Барби, побывавшая в солярии: натянутая мимика, передутые губы, выбеленные зубы и сделанные брови.

По стопам матери уже пошла ее 15-летняя дочь Принцесс. Пока ее красота естественна, но на лице девочки уже видны beauty-метаморфозы. Она нарастила ресницы, сделала брови и буквально превратилась в клон Кэти. Пользователи Сети надеются, что Принцесс не повторит судьбу скандальной матери, которая превратилась из красавицы в гламурный манекен.