Вторая мать: дочь Мадонны показала лишнее на публике (честное фото)

Дочь Мадонны Лурдес Леон скоро затмит собственную мать. 26-летняя наследница поп-королевы переняла от певицы любовь к эпатажу и супероткровенным нарядам.

Лурдес пробовала себя в самых разных сферах. Она занималась музыкой, танцами и модельным бизнесом, однако пока так нигде не закрепилась. Сегодня Лурдес больше известна как сторонница бодипозитива и любительница скандальных нарядов.

Недавно Леон засветилась на красной дорожке в черном боди, который едва прикрывал ее прелести. Лурдес то и дело следила за своим декольте и проверяла, не выпала ли ее грудь наружу.

Пользователей Сети поверг в шок чересчур откровенный наряд девушки. Они высказали свое мнение под ее снимком: «Почему она не держит себя в форме?», «Яблоко от яблони...», «Переняла от матери красоту, но совсем не следит за собой».

Мадонна родила Лурдес от кубинского тренера Карлоса Леона. Пара не состояла в официальном браке, но отец дал дочери свою фамилию. Сегодня Лурдес поддерживает с ним хорошие отношения.