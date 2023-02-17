Вторая Мадонна: что сотворила пластика со звездой «Анатомии страсти» (фото)

Эллен Помпео прославилась на весь мир после выхода сериала «Анатомия страсти». В то время ее считали настоящей красавицей и воплощением женственности. Как выглядит актриса спустя 18 лет?

Сегодня Помпео 53 года, и на ее лице почти не видны возрастные изменения. Но дело не в потрясающей генетике или эликсире молодости. Просто актриса уже давно увлеклась пластикой и уколами красоты. Однако эти процедуры сыграли с ней злую шутку, как и с поп-дивой Мадонной, по стопам которой пошла Эллен.

Несмотря на гладкую кожу и отсутствие морщин, Эллен не выглядит моложе своего возраста. Ее внешность утратила естественность и свежесть, а мимика стала натянутой и вымученной. Также у Помпео слишком высокие скулы и чрезмерно приподнятые брови. От миловидной красотки Мередит Грей из сериала уже ничего не осталось.

Увидев эти метаморфозы, пользователи Сети пришли в ужас: «Как она испортила себя», «А какая была красотка в „Анатомии страсти“», «Ну, по сравнению с Мадонной, эта еще ничего пока».