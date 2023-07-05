Вторая Кондулайнен: жертву пластики на «Модном приговоре» преобразили так, что не узнать

Героиня одного из выпусков шоу «Модный приговор» Светлана в 36 лет выглядела намного старше. Яркий макияж, облегающие и открытые наряды прибавляли ей по меньшей мере десяток лишних лет.

Героиня была бортпроводницей и на работе носила форму, но вне ее предпочитала красоваться в очень откровенных нарядах. Кроме того, она несколько раз посетила пластического хирурга — увеличила губы, грудь, сделала «углы Джоли».

Светлану на шоу привела коллега Алена, которая переживала за подругу — ту слишком часто принимали за девушку легкого поведения. Добавляла беспокойства и 13-летняя дочь Светы, которая стеснялась маму и не хотела видеть ее в своей школе.

Стилисты передачи сменили любимую Светланой ярко-красную помаду на нюдовую, сделали ей новую стрижку и перекрасили волосы в более сдержанный оттенок блонда. В результате героиня превратилась из женщины с пониженной социальной ответственностью в элегантную даму.

Моложе выглядеть она не стала, но для своего возраста смотрелась просто отлично — зрители сравнивали ее с молодой Еленой Кондулайнен. Больше всего переменам в образе была рада дочь Светланы — стыдиться мамы ей больше не придется.