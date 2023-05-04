Вторая Инна Чурикова: эту необычную актрису обожает каждый американец

Принято думать, что красота дает актрисам явное преимущество и гарантию успеха. Но есть немало примеров, доказывающих обратное. Взять хотя бы Инну Чурикову, которая никогда не считалась эталонной красоткой, но достигла невероятных карьерных высот. В Голливуде тоже есть пример актрисы, сумевшей завоевать сумасшедшую любовь публики, несмотря на специфичную внешность. Ее можно назвать американской Инной Чуриковой.

Так, Бетт Мидлер считается одной из самых успешных артисток в истории. Специфическая внешность не помешала ей покорить голливудский Олимп и стать мировой звездой. У Мидлер крупный нос, маленькие глаза и брутальные черты лица. Но поклонники готовы носить свою любимицу на руках и даже прозвали ее «божественной Мисс М».

Бетт очаровала публику своим талантом, безграничным обаянием и фонтанирующей энергией. А нестандартная внешность стала «изюминкой» актрисы. На счету 77-летней Мидлер множество ролей в кино и театре. Она снималась в фильмах «Роза», «Без гроша в Беверли Хиллз», «Это старое чувство», «Безжалостные люди» и в других картинах. На сегодняшний день ее последней работой является «Фокус-покус 2» — продолжение культового комедийного фэнтези «Фокус-покус». Бетт снова досталась роль старшей сестры — ведьмы Винни Сандерсон.