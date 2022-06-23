Вторая Хюррем-султан: неприглядному поступку Фахрие Эвджен нашлось объяснение

Фахрие Эвджен призналась, что ждет второго ребенка. Знаменитость находится на третьем месяце беременности.

Несколько месяцев назад артистка шокировала поклонников, рассказав, что на втором сезоне покидает успешный сериал «Алп-Арслан: Великий Сельджук». Эвджен не стала раскрывать подробности ситуации и постаралась не обсуждать эту тему с представителями СМИ. Многие даже начали сравнивать знаменитость с Мерьем Узерли, которая покинула съемочную площадку «Великолепного века» в разгар работы над одним из сезонов проекта.

Как пишет портал RusTurkey , причина такого поступка — грядущее пополнение в семье Эвджен и Бурака Озчивита. По словам самой Эвджен, они с супругом ждут второго ребенка, а роды должны пройти предположительно в конце этого года.

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Поклонники остались в восторге от новости кумира. Они пожелали будущим родителям счастья и благополучия и признались, что ждут возвращения актрисы на экраны.