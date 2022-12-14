Вторая Гузеева: не поверите, что стало с красоткой Вики из «Дикого ангела» (фото)

Вероника Виейра стала известна на весь мир из-за роли Вики в сериале «Дикий ангел». Артистка так хорошо вжилась в образ избалованной наследницы богатых родителей, что многие зрители были уверены, что и в жизни она ведет себя точно так же. Другие же обратили внимание на талант Вероники и пророчили ей успешное актерское будущее. Однако жизнь знаменитости сложилась совсем иначе.

Дело в том, что в кинематограф Вероника попала совершенно случайно. Однажды она пришла на кастинг, чтобы поддержать свою подругу, но все же прочитала нужный монолог и получила свою первую роль. После «Дикого ангела» она приняла участие еще в нескольких проектах, а после работала на телевидении. Звезда экрана вела шоу «Идеальная пара», где вместе с астрологом и врачом помогала женщинам выбирать спутников жизни.

Однако успешная карьера не интересовала Веронику. Со временем она начала все меньше и меньше сниматься и сконцентрировалась на своей семье. Вместе с музыкантом Френсисом Чейни она воспитывала двух дочек, Макарену и Камилу, а все свои силы отдавала на заботу о родных.

Многие пользователи Сети не скрывают, что жизнь аргентинской знаменитости напоминает им судьбу Ларисы Гузеевой. Обе артистки прославились в юном возрасте, а потом сконцентрировались на схожих телевизионных шоу и семьях. При этом последние годы Вероника ведет весьма закрытый образ жизни. Она не дает интервью журналистам, но изредка ее снимки можно увидеть в социальных сетях родных. И, как отмечают фанаты, несмотря на возраст, ей удалось сохранить яркую красоту и стройную фигуру.