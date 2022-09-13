Вторая Эвелина Бледанс: народ ахнул при виде преобразившейся Пеговой

Ирина Пегова заставила сердца своих поклонников биться чаще. Артистка решилась на эксперимент и предстала перед фанатами в провокационном образе.

В социальных сетях звезда опубликовала кадры, на которых запечатлена в сценическом костюме для детской сказки со своим участием. Правда, при виде преобразившейся актрисы народ ахнул: уж слишком откровенно она выглядела.

Интернет-пользователи принялись живо обсуждать внешность Пеговой, которая напомнила другую известную своими сексуальными образами артистку — Эвелину Бледанс. Многие засыпали звезду комплиментами, подчеркнув, что она умеет произвести впечатление.