Вторая Эвелина Бледанс: народ ахнул при виде преобразившейся Пеговой
Звезде удалось произвести впечатление.
Ирина Пегова заставила сердца своих поклонников биться чаще. Артистка решилась на эксперимент и предстала перед фанатами в провокационном образе.
В социальных сетях звезда опубликовала кадры, на которых запечатлена в сценическом костюме для детской сказки со своим участием. Правда, при виде преобразившейся актрисы народ ахнул: уж слишком откровенно она выглядела.
Интернет-пользователи принялись живо обсуждать внешность Пеговой, которая напомнила другую известную своими сексуальными образами артистку — Эвелину Бледанс. Многие засыпали звезду комплиментами, подчеркнув, что она умеет произвести впечатление.
«Чувствую, папы с удовольствием ходят на эту сказку и по несколько раз», «Ну почему такая красивая? Наверное, очень счастливая», «Очень к лицу этот образ», «Прелесть какая», — гласят комментарии в Сети.