Вторая Асмус: ни за что не поверите, какая красавица снималась в пикантных сценах без дублера

Сегодня многие актрисы прибегают к помощи дублерш, которые обнажаются в кадре вместо них. Но эту тенденцию поддерживают далеко не все звезды.

Не так давно пользователи Сети бурно обсуждали пикантный эпизод с участием Кристины Асмус в драме «Текст», ведь актриса предстала в чем мать родила. Кто еще из наших артисток не тушевался перед камерой?

В список раскрепощенных звезд можно смело внести Евгению Брик, известную большинству зрителей по фильму «Стиляги». Актриса снялась в неглиже в сериале своего мужа Валерия Тодоровского «Оттепель». В этой картине ей досталась небольшая роль, но зато одна из самых запоминающихся. В кадре Брик щеголяла без одежды, но, судя по ее виду, она чувствовала себя прекрасно и свободно.

Не стесняются демонстрировать свое тело и многие голливудские красотки. Моника Беллуччи всегда была уверена в собственной неотразимости и никогда не просила помощи у дублерши в откровенных сценах. Роскошное тело актрисы можно видеть в фильмах «Необратимость» и «Взрослая любовь». Ее примеру следовала Николь Кидман, которая полностью обнажилась в драме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». И это далеко не все топовые звезды, которые согласны на «клубничку» с собственным участием.