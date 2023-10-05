Всю жизнь в тени отца: как сейчас выглядит постаревший сын Челентано со сложной судьбой

Многие завидуют выходцам из звездных семей, считая, что те родились с золотой ложкой во рту. Однако путь единственного сына Адриано Челентано и Клаудии Мори нельзя назвать простым. Юноша всегда старался добиться всего сам и то и дело терпел издевки от самых близких людей: мамы, папы и сестер.

Молодые годы Джакомо проводил не в шумной компании друзей, а на уроках музыки. В начале 90-х к исполнителю пришла первая популярность. Однако вознестись на звездный олимп музыканту не удалось: у него начались внезапные проблем с голосом. Челентано впал в депрессию, а знаменитые родители лишь назвали его болезнь детским капризом.

Собрав всю волю в кулак, Джакомо Челентано сумел преодолеть трудности и вернуться на сцену. Сегодня 57-летний певец хорошо известен в родной Италии: он собирает внушительные залы и радует поклонников новыми хитами. Сложилась и личная жизнь артиста. Вместе с женой звезда вырастила сына Самуэле.