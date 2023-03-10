Всю жизнь следует «по пятам»: обомлеете, увидев преследователя Феди из «Не родись красивой»
Актера пугает эта закономерность.
Федя Коротков из сериала «Не родись красивой» стал одним из любимчиков женской части зрителей. Роль обаятельного курьера исполнил Виктор Добронравов. Он сын актера Федора Добронравова, известного по сериалу «Сваты» и другим проектам.
Недавно Виктор признался, что всю свою жизнь за ним словно тень следует один именитый советский артист. Речь идет об Андрее Миронове, с которым Добронравов родился в один день — 8 марта. С этого странные совпадения только начинаются.
Добронравов и Миронов произошли из известных актерских династий, что предопределило их карьерную судьбу. Кроме того, оба артиста являются выпускниками Щукинского училища. Совпала и одна из их ролей: дебют Виктора в театре — это образ Селестена, который Миронов воплотил в картине «Небесные ласточки». Также Добронравов, как и Андрей Александрович, является многоплановым актером. Ему под силу как комедийные роли, так и драматические. Единственное существенное различие между актерами — это их отношения с Москвой. Миронов родился и вырос в столице, а Добронравову и его семье пришлось долго привыкать к жизни в этом непростом городе.
Слова Виктора о его «преследователе» и об этих пугающих закономерностях передает издание «Экспресс газета».