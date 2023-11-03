Всю жизнь школьница: советская Василиса Премудрая и в 66 лет даст фору многим

Татьяна Аксюта всегда чувствовала себя роковой женщиной. Однако природа сыграла с ней злую шутку. Это тот случай, когда внешность и внутреннее содержание, увы, не совпали.

Знаменитой актриса стала после того, как воплотила Василису Премудрую в популярной киносказке «Там, на неведомых дорожках...». Ее трогательная детская внешность и наивный взгляд покорили миллионы.

Однако время шло, и артистка ничуть не менялась. На всю жизнь она застряла в образе школьницы. Режиссеры давали ей роли детей и милых беззащитных созданий. Это амплуа изрядно надоело звезде.

Сейчас Аксюте 66 лет, и она даст форму многим. Татьяна Владимировна выглядит гораздо моложе своего возраста, но в кино больше не снимается. Она сосредоточилась на преподавательской деятельности и с большим удовольствием работает с детьми.