Всю жизнь прожил в ужасе: чего до смерти боялся принц из культовой «Золушки»

Алексей Консовский прославился на весь Союз после выхода легендарной сказки «Золушка». Увы, роль Принца стала самой известной в карьере талантливого актера. Вся жизнь Консовского по ту сторону экрана была отравлена вечным страхом.

Дело в том, что брат Алексея Дмитрий имел серьезные проблемы с законом. Как-то он позволил себе неосторожное высказывание о советской власти в кругу друзей. На Дмитрия донесли. Брата актера арестовали за антисоветскую агитацию и приговорили к пяти годам лишения свободы. Позднее ему вынесли более суровый приговор — расстрел. Однако Дмитрий скончался до его исполнения от сердечной недостаточности.

Алексею эта история с братом не помешала построить актерскую карьеру, однако до конца жизни он испытывал страх перед репрессивной машиной государства. Как-то его жена во время гастролей хотела отправить ему телеграмму и начала диктовать текст со слова «Рыжик» — так она часто называла мужа в непринужденной обстановке. Телеграфистка начала допрашивать, что это за слово, не является ли кодом. Супругу Консовского это возмутило. Позже она рассказала об этом мужу, который тут же побелел и велел, чтобы больше она так не делала.

Из-за вечного страха Алексей даже не мог истребовать дело своего брата. А когда решился на это, то его подвело здоровье. Актер скончался в 79 лет в 1991 году.