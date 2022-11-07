Всю жизнь прожил в «избушке»: правда о судьбе главной Бабы-яги СССР ужаснет

Широкая известность пришла к Георгию Милляру в конце 30-х годов, когда он впервые засветился в киносказке Александра Роу. В картине «По щучьему велению» актер сыграл роль царя Гороха. Сотрудничество заложило фундамент для крепкой дружбы постановщика с артистом. Роу охотно снимал Милляра в каждом из своих фильмов, иногда доверяя ему сразу несколько ролей. А самым характерным персонажем Георгия стала Баба-яга.

Актер с искренним интересом относился к сказкам и обожал радовать детей: в кадре он всегда максимально выкладывался. Несмотря на всесоюзную славу и статус главной Бабы-яги СССР, в жизни Милляр был невероятно скромным человеком. Он так и не стал владельцем шикарного жилья, а почти как его героиня всю жизнь прожил в "избушке. Сначала это была комната в коммуналке, которую он делил с матерью. А в 65 лет, оставшись один, Георгий решил жениться. Актер не стал долго выбирать супругу, сделав предложение соседке.

Семье выделили двухкомнатную квартиру, но жилье находилось на последнем этаже и располагалось далеко не в престижном районе Москвы, еще и далеко от метро. К протекающей крыше и ежедневным пересадкам на общественном транспорте Милляр относился спокойно, уверяя коллег, что для него это не является проблемой.