Всю жизнь отмаливает грехи: участи красотки из «Школьного вальса» не позавидуешь

Почти все в СССР смотрели фильм «Школьный вальс» и восторгались игрой Елены Цыплаковой. Но далеко не все знают о странной, даже магическим образом сложившейся судьбе актрисы и о судьбоносном решении, которое она приняла в молодости.

После смерти мужа Цыплакова приняла обет безбрачия. Артистка, которая прежде вела разгульную жизнь, взялась за ум, пошла в церковь и решила полностью отказаться от интима, чтобы замолить свои грехи.

Однако человек предполагает, а Бог располагает. В 2005 году вдова встретила Павла. Встретила, стоит отметить, при странных обстоятельствах. Ее машина сломалась, но никто не останавливался помочь. Актриса молилась и на помощь ей пришел «тот самый».

Правда, Цыплакова сразу расставила все точки над i и сообщила, что интима между ними нет и быть не может. Ведь она дала церковный обет. Но все обеты пошли прахом из-за нахлынувшей любви. И в скорости Елена и Павел расписались.

А затем у артистки начались жуткие проблемы со здоровьем: из-за диабета отказали ноги. Врачи разводили руками и ставили крест на возможности женщины вернуться к прежней жизни. Снова помогла молитва. Цыплакова с мужем обратились к народному целителю, который помог ей подняться на ноги и вновь обрести счастье.