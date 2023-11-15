Всю жизнь обманывают: эти 3 знака зодиака не умеют любить

Каждый человек стремится к любви и пониманию. Найти того, с кем можно провести всю жизнь, является мечтой многих, однако далеко не всегда ее можно осуществить. Астрологи предупреждают, что представители некоторых знаков зодиака не могут стать хорошими партнерами.

Водолей

Неисправимые холостяки, которые скорее умрут, чем откажутся от свободы и независимости. В отношениях они в первую очередь ищут ярких эмоций и драмы. Не стоит ждать от таких дам или кавалеров самоотверженности и верности.

Скорпион

Бомба замедленного действия. Представители знака склонны к агрессии и жестокости. От Скорпиона в гневе стоит бежать без оглядки. С подобными партнерами нужно ангельское терпение.

Рак

Не рассчитывайте, что такие избранники будут с вами нежны, проявят интерес к вашим делам и проблемам. После яркого начала отношений представители знака вскоре уходят в себя и закрываются. Что у Раков в голове, знают только они сами.