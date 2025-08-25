Меню
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

25 августа 2025 16:11
Еще один из предков решился исправить данные. 

Михаил Боярский — один из тех актёров, чьи имя и образ стали культурным кодом нескольких поколений. Д’Артаньян с фирменным взмахом шпаги и неизменным «один за всех» давно стал легендой, а песни артиста узнаются по первым аккордам.

Но мало кто знает, что реальная фамилия звезды звучит совсем иначе.

Фамилия, которой могло и не быть

На самом деле Михаил Сергеевич должен был родиться не Боярским, а Сегенюком. Его прадед был польским священником, носил именно эту фамилию и женился на девушке из дворянского рода Боярких.

Их сын — дед будущего артиста — также служил в церкви и женился на полячке. Именно он в какой-то момент решил сменить фамилию, посчитав «Сегенюк» неблагозвучной для своего статуса.

Дед Михаила взял фамилию матери — Боярских и так зародилась новая династия. Сам артист позже признавался, что трудно представить, как бы сложилась его карьера, если бы на афишах значилось «Михаил Сегенюк»: благозвучная, громкая фамилия «Боярский» невольно работала на образ романтического героя и помогала воспринимать его как человека сцены.

Польские корни и русская душа

По происхождению Боярский наполовину поляк: от прадеда и деда ему досталась польская кровь, а по материнской линии — коренные русские корни.

Сам Михаил Сергеевич родился в Ленинграде, который называл своим домом всю жизнь. Его семья жила в коммуналке, переживала тяжёлые времена, продавала семейную библиотеку, чтобы не умереть с голоду. Но при этом именно в этой среде формировался будущий артист, в котором польский темперамент сочетался с ленинградской иронией.

Детство, семья и путь в театр

Детство Михаил не любил вспоминать: тесные комнаты, скудный быт и родители-актёры, которые мечтали, чтобы сын выбрал что-то «практичное». Но судьба распорядилась иначе. Он поступил в ЛГИТМиК, начал работать в театре Ленсовета и постепенно стал любимцем публики.

Прорывной стала главная роль в фильме «Собака на сене», а затем успех «Д’Артаньяна и трёх мушкетёров» превратил его в символ эпохи. Музыка лишь усилила популярность: песни Боярского мгновенно становились хитами, а концертные залы собирали тысячи зрителей.

Сегенюк или Боярский?

История настоящей фамилии актёра долго оставалась семейной тайно, о ней впервые заикнулась в своих мемуарах двоюродная сестра Михаила Екатерина, подтверждая, что фамилия «Боярский» закрепилась благодаря решению деда. Отметим, что в те времена брать фамилию жены было решением нестандартным.

И это вовсе не «Три мушкетера»: вот ради какой роли Боярский отказался от других проектов — и не зря, фильм оценили на 7.9.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
