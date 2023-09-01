Всю жизнь на двух стульях: настоящая история Люды из фильма «Москва слезам не верит» поражает

Владимир Меньшов представил свою двухсерийную драму «Москва слезам не верит» в 1979 году. Проникновенную историю Катерины и ее близких режиссер снял, основываясь на сценарии Валентина Черных. А спустя несколько лет Черных выпустил одноименную книгу, в которую добавил множество неожиданных фактов.

И сильнее всего сценарист изменил историю амбициозной Людмилы, роль которой играет Ирина Муравьева. На страницах книги героиня предстает более расчетливой. Еще до встречи с хоккеистом Гуриным она знакомиться с женатым генералом КГБ Еровшиным, который становится ее любовником.

В течение многих лет Люда живет с двумя мужчинами. Она выходит замуж за спортсмена, а генерал, который привозит ей подарки из заграничных поездок, видится с ней на конспиративной квартире.

Так продолжается долгие годы, но со временем Гурин все больше и больше злоупотребляет алкоголем. В итоге после нескольких неудачных попыток лечения Людмила силой заставляет его подписать документы, по которым их общая московская квартира достается ей. А после того, как генерал становится вдовцом, Люда выходит за него замуж.

Неожиданные подробности биографий любимых героинь шокировали поклонников фильма. Многие читатели признались, что не ожидали, как сильно изменится история, и разочарованы новой версией.