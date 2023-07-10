Всю жизнь играла «Красную шапочку»: Поплавская изменилась только ради одной роли

Яна Поплавская в жизни всегда выглядит изумительно: модные наряды, безупречная прическа, стильные аксессуары. Но ради роли она готова пойти на любые жертвы, даже набрать вес и предстать в облике полной некрасивой женщины.

В сериале «Жизнь и приключения Миши Япончика» поклонники не узнали любимую актрису. Суровая брюнетка в черном костюме совсем не походила на привычную всем улыбчивую Яну.

На экране актриса воплотила образ революционерки и организатора кинопроизводства Софьи Ивановны Соколовской. Поплавская идеально вжилась в роль — невозможно узнать в этой героине всеми любимую «Красную шапочку».

Сама Поплавская не раз говорила, что ей вполне хватило ролей красавиц: бизнес-леди, любовниц или жен бизнесменов. Теперь ей гораздо интереснее играть простых женщин с интересной судьбой. И с этой задачей актриса справляется идеально, преображаясь для каждой новой роли до неузнаваемости.