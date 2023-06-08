Всю жизнь гналась за богатыми: как русская королева красоты осталась одна с ребенком на руках

Каждая женщина мечтает быть не только любимой и счастливой. Представительницы прекрасного пола (некоторые тайно) хотят богатства и запредельного уровня благосостояния, чтобы чувствовать себя спокойно. Причем далеко не все идут работать и строят карьеру, чтобы достичь цели. Многие выбирают путь попроще, и именно они чаще всего жестоко ошибаются.

Виктория Лопырева четыре недолгих года состояла в браке с бизнесменом-олигархом Игорем Булатовым. Сплетники и пресса поговаривали, что возлюбленного модель и светская львица увела у другой женщины. Да не просто у женщины, а у близкой подруги. Да не просто у подруги, а у подруги беременной.

Но поговорку про чужое несчастье и построение на нем счастья придумали не дураки. И свое счастье на горе близкой приятельницы у Лопыревой построить не удалось. Снимки с «мужем любимым» исчезли из соцсетей скандальной звезды, а своим единственным она теперь называет не супруга, а сына, чем дает повод для нового слуха: Булатов променял супругу на более молодую и привлекательную красотку. Сама модель разрыв пока никак не комментирует, возможно, в надежде примириться с «будущим бывшим».