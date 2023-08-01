Всю жизнь думали, что славяне — голубоглазые блондины? Вас ждет разочарование

Многие люди убеждены, что исконно славянская внешность — это белоснежные волосы и голубые глаза. На самом же деле летописцы говорят о другом.

В Древней Руси большая часть населения имела серый цвет глаз. А вот волосы у славян действительно были светлыми, но оттенки варьировались от русого до блонда. Позже тенденция несколько изменилась. На стыке XIX и XX веков сероглазых среди жителей царской России было всего около половины. Пятая часть населения имела голубой цвет очей, а четверть — карий. На оставшиеся 5% приходились обладатели колдовского зеленого цвета.

Стоит отметить, что ученые пришли к выводу, что изначально у всех первых людей глаза были карие. И так длилось не одно десятилетие, пока из-за мутации один из наших предков не родился голубоглазым. Потом в результате союзов людей с разным цветом глаз появились и другие оттенки, например, черный, васильковый, серый и зеленый.