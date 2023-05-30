«Всю силу выпила»: при взгляде на молодого мужа Гришаевой станет не по себе

Звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева больше 15 лет счастлива в браке с коллегой Александром Нестеровым. Поначалу никто не верил в этот союз, ведь актриса старше своего возлюбленного на 13 лет. Но им удалось доказать, что никакие установки для них не преграда.

Гришаева и Нестеров не расстаются ни на работе, на дома. Однако поклонники звездной четы считают, что это не идет на пользу отношениям. Кроме того, многие обращают внимание на то, как изменился Александр за годы брака. У «молодого мужа» появились залысины, лишний вес, а борода с сединой превращает его в дедушку.

На его фоне цветущая 51-летняя Гришаева выглядит подозрительно хорошо. Подписчики Нестерова выдвинули теорию, что актриса пьет из мужа кровь, поэтому он чахнет на глазах, а она молодеет год от года.

Вот какие комментарии оставляют фолловеры: «Всю силу из него выпила», «Муж стареет, а она все моложе становится», «Что-то тут нечисто», «Дай бог так всем „стареющим“ выглядеть в 51 год».

Сама Гришаева признавалась, что ей нельзя стареть, ведь у нее молодой муж. К слову, она и не отрицает, что пьет кровь мужа, но фигурально. Нонна является главой семейства, и последнее слово всегда остается за ней.