«Всю ночь провели в полиции»: Слава столкнулась с новой бедой

Выступление певицы Славы чуть не оказалось сорвано. Неизвестные украли кофр с двумя концертными платьями, принадлежащими коллективу звезды. На сцене певица выступает с двумя девушками — и трио всегда одето в одной гамме. Концертные наряды им готовят именитые дизайнеры, поэтому каждое из платьев стоит очень дорого. И два подобных наряда в розовых тонах бесследно пропали.

По словам Славы, в автомобиле, который подвозил девушек до отеля после концерта, открылся багажник. Кофр с платьями лежал сверху и выпал во время движения. Попытки самостоятельно отыскать наряды ни к чему не привели.

«Всю ночь провели в полиции и смотрели камеры», — передает слова Славы Telegram-канал Муз-ТВ .

Но и система видеонаблюдения не помогла отыскать платья: кофр выпал из машины как раз в «слепой точке», поэтому его дальнейшая судьба неизвестна. Певица призвала людей, нашедших платья, вернуть пропажу. Что же касается выступления, то на сцене трио появилось в других нарядах ярко-красного цвета.