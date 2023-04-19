Вся жизнь в молитвах: жуткая трагедия сделала из Кончаловского и Высоцкой набожных людей

Жизнь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой раз и навсегда изменилась осенью 2013 года. До этого знаменитости растили двоих детей — дочь Марию и сына Петра. В результате жуткой трагедии супруги едва не лишились наследницы, которая на протяжении вот уже десяти лет находится в коме.

Всему виной стало страшное ДТП во Франции. Находившийся за рулем режиссер не справился с управлением, вылетел на «встречку», где совершил столкновение с другим авто. Кончаловский не пострадал, поскольку был пристегнут ремнем безопасности. Мария же получила тяжелую черепно-мозговую травму и была экстренно госпитализирована в одну из французских клиник.

Несмотря на то, что врачи не давали положительных прогнозов, родители не позволили своей наследнице «уйти». Теперь вся их жизнь проходит в молитвах о том, чтобы дочь выкарабкалась и пришла в себя. Трагедия сделала из режиссера и актрисы набожных людей — спустя годы совместной жизни они пришли к вере и решили обвенчаться.

На вопросы о состоянии Марии звезды предпочитают не отвечать. Высоцкая и Кончаловский ограничиваются словами о том, что их главная цель заключается в выздоровлении дочери, поэтому надежду на благополучный исход они никогда не утратят.