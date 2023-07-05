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Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру

5 июля 2023 14:15
Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру

Наследнице ведущей совсем не страшны возрастные изменения.

Екатерина Андреева стала матерью лишь однажды: в возрасте 18 лет она родила дочь Наталью. Наследница ведущей решила не связывать свою жизнь с журналистикой и окончила МГИМО, а все приватное старается держать вдалеке от внимания публики.

Так, о Наталье известно лишь, что она занимается юриспруденцией. Поклонникам ничего не знают о личной жизни девушки и даже городе, где она живет. И лишь раз в несколько лет дочь появляется в социальных сетях Андреевой, неизменно поражая фанатов своей внешностью.

Как отмечают пользователи Сети, Наталья выглядит значительно моложе своих лет и унаследовала красоту матери. По их мнению, девушка больше похожа на сестру телеведущей, ведь и мать, и дочь совершенно не сталкиваются с возрастными изменениями.

Вся в вечно молодую мать: дочь Андреевой больше похожа на ее сестру

«Настоящая красавица», «Как мама», — удивляются поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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