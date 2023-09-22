Вся в тату, тело «мальчика»: эта российская звезда затмила красотой даже Ходченкову

Среди звезд российского шоу-бизнеса красавиц немало, но все они и в подметки не годятся Ольге Бузовой. Только поющая телеведущая может похвастаться тем, что несколько лет назад получила титул «Мисс Вселенная, Красавица Евразии» на фестивале Miss International, который прошел в Турции.

Новость об этом широко обсуждалась в Сети. Некоторые предположили, что экс-ведущая «Дома-2» одержала победу в конкуре лишь потому, что в нем не принимала участие Баба-яга. Многие не верят, что бывшая жена Дмитрия Тарасова действительно могла затмить Светлану Ходченкову, которую не раз называли самой красивой русской артисткой.

Например, хейтеры часто критикуют Бузову за непропорциональную фигуру. Актриса уже смирилась со своим телом «мальчика». После развода с футболистом она чуть было не решилась на операцию по увеличению груди, но все же передумала. Да и многочисленные татуировки, как полагают злопыхатели, совсем не красят самую популярную девушку страны.