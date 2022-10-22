Вся в скандальную мать: как сейчас выглядит эпатажная дочь Мадонны (фото)

У девушки по имени Лурдес Чикконе-Леон был блестящий старт в жизни, ведь она дочь не кого-нибудь, а самой певицы Мадонны. Мадонна известна своими скандальными выходками – не отстает и ее 26-летняя дочь, рожденная от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона.

С детства Лурдес была под пристальным вниманием прессы. Девочка занималась балетом и стала соавтором детской книги Мадонны «Английские розы», а в 13 лет участвовала в создании линии одежды Material Girl. Звездная наследница певицы мечтала стать актрисой и даже поступила в Школу исполнительных искусств ЛаГуардия, где учился и ее первый бойфренд – актер Тимоти Шаламе. Однако вскоре девушка предпочла развивать модельную карьеру.

Недавно Лурдес решила сосредоточиться на музыке и выпустила несколько синглов под псевдонимом Lolahol.

Сегодня Лурдес активно посещает светские мероприятия. Публикует совместные фотографии с такими звездами, как Ирина Шейк, Белла Хадид и Кайя Гербер. Лурдес Чикконе-Леон предпочитает естественную красоту и не стесняется своих форм и растительности на теле. Многие находят стиль дочки Мадонны слишком ярким и странным, но красотка не обращает внимание на злопыхателей. Девушка проявила себя как разносторонняя творческая личность, которой, правда, пока далеко до знаменитой матери.