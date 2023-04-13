Вся в отца: старшая дочь Юрия Гагарина стала настоящей красавицей (фото)

Великий космонавт Юрий Гагарин был мировой знаменитостью. Герой Советского Союза пользовался огромной популярностью у женщин и мог покорить любую своим обаянием. Но Юрий Алексеевич оставался верным супруге Валентине, которая родила от него двух дочерей.

Сегодня старшей наследнице Гагарина Елене 63 года, но она остается привлекательной женщиной. Ее секрет прост — удачная наследственность. Отец передал Елене свою очаровательную улыбку и миловидный тип лица. Интернет-пользователей поразило это фамильное сходство, и они тут же окрестили ее «папиной дочкой».

Елена росла разносторонним ребенком. Она интересовалась творчеством и занималась разными видами спорта, а также играла на фортепиано. Гагарина отучилась на искусствоведа, затем устроилась научным сотрудником в музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. После двадцати лет работы она стала генеральным директором музея-заповедника «Московский кремль».

Наследница Гагарина дважды была замужем. От первого супруга Элизбара Караваева Елена родила дочь Екатерину. Вторым избранником стал Владимир Вычужанин, деятельность которого тоже связана с музеями. Общих детей у пары нет.