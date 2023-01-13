Вся в отца: дочь Евгения Дворжецкого выросла писаной красавицей (фото)

Евгений и Нина Дворжецкие стали родителями в 1990 году: на свет появилась их дочь Анна. Девочка росла в творческой атмосфере и уже с детства знала, что станет артисткой, как ее мама и папа.

Так, после окончания школы Анна поступила в Щукинское училище, где преподавала ее мать. К тому времени она уже активно снималась в сериалах, например, исполнила роль дочери главной героини в проекте «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Получив диплом, Дворжецкая была приглашена в труппу Российского академического Молодежного театра, где также служил ее отец. Со временем количество постановок с ее участием только увеличивалось, поэтому она приняла решение полностью отказаться от работы в кинематографе.

Сегодня Анну можно увидеть в 10 спектаклях. Артистка уже давно завоевала сердца зрителей, которые нередко приходят в театр исключительно ради ее игры. При этом они отмечают не только талант звезды сцены, но и ее красоту: по их мнению, Анна очень похожа на своего отца.