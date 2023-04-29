Вся в маму: взрослая дочь Кати Лель ошеломила народ (фото)

Катя Лель стала мамой в 2009 году, когда на свет появилась ее дочь Эмилия. Артистка старается не раскрывать подробности своей личной жизни и крайне редко публикует какие-либо записи с наследницей, но не так давно сделала исключение.

В записи Лель позирует вместе с Эмилией на фоне ресторана, а в подписи поздравляет ее с 14-летием. Трогательная публикация шокировала поклонников, ведь они давно не видели именинницу в социальных сетях артистки. По их мнению, Эмилия становится все сильнее и сильнее похожа на свою мать, а через пару лет будет неотличима от нее.

«Точная копия», «Как дочка на вас похожа», «Ну просто две сестры, а не мама с дочерью», — признаются фанаты.

Также многие призвали Лель как можно чаще делиться подобными снимками. Пользователи Сети не скрывают, что хотели бы знать больше о жизни кумира и видеть, как растет ее единственная дочь.