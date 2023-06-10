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Вся в деда: на внучку Евгения Осина невозможно смотреть без умиления

10 июня 2023 15:30
Вся в деда: на внучку Евгения Осина невозможно смотреть без умиления

Сходство с родственником налицо.

Евгений Осин был одним из любимых эстрадных артистов 90-х. К сожалению, автор хита «Плачет девушка в автомате» скончался в 2018 году. У него осталась дочь Агния, которая уже стала матерью.

Единственная наследница Осина вышла замуж в 2020 году, когда ей было 18 лет. Спустя год Агния родила девочку. Пользователи Сети отмечают, что Ксюша растет копией своего обаятельного деда — на очаровательную круглощекую внучку Осина невозможно смотреть без умиления.

Вся в деда: на внучку Евгения Осина невозможно смотреть без умиления

Брак Агнии и ее супруга Владислава рухнул через два года. Сегодня они поддерживают отношения ради Ксении. С недавних пор Агния старается не затрагивать тему своего неудачного замужества.

Дочь Осина родилась в браке певца с Натальей Черемисиной. Они развелись через четыре года после рождения Агнии. Причиной развода стало пристрастие Евгения к алкоголю. После ухода от мужа Наталья запретила ему общаться с дочерью, но он пытался всячески наладить с ней контакт.

Сегодня Агния занимается музыкой и пишет песни.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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