Вся страна смеялась над шутками Хазанова, не подозревая о грандиозном обмане: вот что выяснилось

Геннадий Хазанов является одним из самых любимых артистов комедии в СССР, да и в России. Над монологами харизматичного актера тысячи раз до слез смеялись сотни тысяч зрителей. И все эти зрители были уверены, что уморительные шутки Хазанов пишет сам.

Однако за успешными выступлениями артиста стоял совсем другой человек, по масштабу личности ничем не уступающий Хазанову. Как оказалось, выступления для артиста писал один из самых знаменитых телеведущих в России. Правду о том, кто придумывал смешные миниатюры для актера, впервые публично раскрыл Эдуард Бояков. Оказалось, что тыл Хазанова, да и многих других в прошлом, прикрывал своим остроумием Леонид Якубович.