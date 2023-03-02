Вся страна рыдала: как живет Полина из самого шокирующего выпуска «Беременна в 16»

Полина Афанасьева прославилась на всю страну, когда приняла участие в шоу «Беременна в 16». Миллионы зрителей следили за ее сложным детством и отношениями с братом лучшей подруги Максимом, против которых была вся его семья.

Несмотря на трудности, Полина, закаленная испытаниями юности, решила не сдаваться и бороться за любовь. Она оставила ребенка и осталась жить в семье Максима. Девушка была уверена, что через пару лет они достроят собственный дом и переедут туда уже втроем.

Но Полине так и не удалось осуществить свою мечту. Судя по ее социальным сетям, девушка продолжает жить с родными Максима и воспитывает уже второго ребенка — дочь Дарину. Стройка была остановлена, так как населенный пункт совсем не устраивает молодую маму. По ее словам, там нет ни магазинов, ни школ, поэтому она просто не представляет себя там. О жизни звезда «Беременна в 16» рассказывает в своих аккаунтах, где честно делится сложностями и радостями материнства. Полина не скрывает, что ей пришлось преодолеть, и откровенно отвечает на вопросы подписчиков.