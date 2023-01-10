Вся страна ошибалась: что на самом деле значит «Джага-джага» в песне Кати Лель

Катя Лель представила публике свой пятый альбом «Джага-джага» в 2004 году. В пластинку вошло множество композиций, но больше всего фанатам запомнилась песня «Мой мармеладный», из-за чего поклонники на протяжении многих лет пытались разгадать, что же означает «Джага-джага».

По предположению большинства, въедливое выражение было синонимом интимной близости. Якобы именно ее предлагала Катя Лель своему возлюбленному в припеве. Однако, как оказалось, поклонники все эти годы заблуждались. На самом деле «Джага-джага» связана с положительными эмоциями и теплыми чувствами, которые певица постаралась уместить в словосочетание.

«Я еще интерпретировала, как самое лучшее, что есть на этой земле: это любовь и дружба, нежность и радость», — призналась артистка в интервью YouTube-каналу «Как стать звездой».

Помимо этого, по словам Лель, «Джага-джага» может означать обычный вопрос «Как дела?» на одном из сленгов.