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«Вся спесь слетела»: Прилучного жестко проучили в Москве

30 июля 2022 13:41
«Вся спесь слетела»: Прилучного жестко проучили в Москве

Актера излечили от звездной болезни надежным способом.

Павел Прилучный не раз отмечал в беседах с прессой, что тяжело переносит повышенное внимание к своей персоне и старается сократить время, проведенное перед объективами фотокамер. Правда, это не значит, что звездная болезнь никогда его не касалась.

Актер признался, что в жизни был период, когда слава вскружила ему голову. В то время Павел играл главные роли в театре «Глобус» в Новосибирске и пользовался популярностью у юной аудитории.

«Но когда я приехал в Москву, с меня быстро вся эта спесь слетела. Стало очевидно, что я никто и звать меня никак, никому я не нужен», — поделился Прилучный в интервью изданию «7Дней».

Выживание в столице помогло артисту расставить приоритеты: поработав дворником и курьером, он понял, что лишь готовность работать не покладая рук поможет ему пробиться в актерской среде. А слава стала лишь побочным эффектом успеха.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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