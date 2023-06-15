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«Вся сине-черная»: на Дану Борисову после пластики жутко смотреть (фото)

15 июня 2023 21:00
«Вся сине-черная»: на Дану Борисову после пластики жутко смотреть (фото)

Результат операции шокирует.

Дана Борисова ради молодости, стройности и красоты готова на радикальные меры. Телеведущая, не побоявшись плачевных последствий, в очередной раз легла под нож хирурга.

Ранее звезда сделала липосакцию, результат которой оставляет желать лучшего. Получить идеальное подтянутое тело у блондинки не вышло, и тогда она взялась за лицо. Знаменитость призналась, что накануне дня рождения сделала липоредукцию подбородка, а также установку нитей Коги. Но и в этот раз эффект от процедуры вызывает большие сомнения.

Сняв бинты и увидев себя в зеркале, Борисова испытала неподдельный шок.

«Подарок себе сделала, теперь от уха до уха я вся сине-черная», — приводит слова теледивы портал Woman.

В социальных сетях она показала фотографию, на которой видно, в каком плачевном состоянии теперь ее лицо. После пластики на ведущую жутко смотреть, но звезда надеется, что синяки и отеки сойдут и тогда она, наконец, станет красоткой.

«Вся сине-черная»: на Дану Борисову после пластики жутко смотреть (фото)«Вся сине-черная»: на Дану Борисову после пластики жутко смотреть (фото)
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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