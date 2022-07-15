Вся семья в сборе: вот как живет Пугачева после отъезда за границу. Видео
Родные певицы наслаждаются летним отдыхом.
Максим Галкин показал жизнь своей семьи после отъезда за границу. Не так давно знаменитости переехали из Израиля в Юрмалу.
В трехминутном видео комик раскрыл, как проводит время со своей семьей и близкими после приезда в Латвию. На Рижском взморье знаменитости снимают виллу, экскурсию по которой провел для фантов Гарри. Как оказалось, в распоряжении Галкина имеется отдельный дом с баней, который выходит прямо к воде.
Также в ролике можно увидеть и дочь Кристины Орбакайте Клавдию, и других родственников с обеих сторон. Как отметили пользователи Сети, они очень рады за Примадонну, которой удалось собрать всех родных вместе, несмотря на расстояние и другие сложности.
«Как стало на душе тепло после просмотра. Вот оно настоящее семейное счастье», «Очень рады за вас», — делятся мнением поклонники в социальных сетях телеведущего.
Отметим, что после отъезда за границу Максим Галкин заметно уменьшил активность в своих блогах. Артист практически не делится с фанатами публикациями и игнорирует их вопросы, из-за чего вокруг жизни его семьи стало появляться большое количество слухов и домыслов.
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