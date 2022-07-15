Вся семья в сборе: вот как живет Пугачева после отъезда за границу. Видео

Максим Галкин показал жизнь своей семьи после отъезда за границу. Не так давно знаменитости переехали из Израиля в Юрмалу.

В трехминутном видео комик раскрыл, как проводит время со своей семьей и близкими после приезда в Латвию. На Рижском взморье знаменитости снимают виллу, экскурсию по которой провел для фантов Гарри. Как оказалось, в распоряжении Галкина имеется отдельный дом с баней, который выходит прямо к воде.

Также в ролике можно увидеть и дочь Кристины Орбакайте Клавдию, и других родственников с обеих сторон. Как отметили пользователи Сети, они очень рады за Примадонну, которой удалось собрать всех родных вместе, несмотря на расстояние и другие сложности.

«Как стало на душе тепло после просмотра. Вот оно настоящее семейное счастье», «Очень рады за вас», — делятся мнением поклонники в социальных сетях телеведущего.

Отметим, что после отъезда за границу Максим Галкин заметно уменьшил активность в своих блогах. Артист практически не делится с фанатами публикациями и игнорирует их вопросы, из-за чего вокруг жизни его семьи стало появляться большое количество слухов и домыслов.

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