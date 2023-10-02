Вся семья Никулина снялась в «Бриллиантовой руке»: заметили только киноманы

Жена звезды «Бриллиантовой руки» Юрия Никулина Татьяна получила в фильме эпизодическую роль, сыграв гида по Стамбулу, а сын знаменитого актера исполнил роль мальчика, которому дают пинка на воде. Интересно, что эту сцену снимали семь раз, поскольку мальчик боялся получить удар и падал в море заранее. Хорошим получился лишь восьмой кадр, когда ребенка обманули, сказав, что снимут сцену без пинка.

Сын артиста даже обиделся на Андрея Миронова за такой поступок. Однако мало кто знает об этом факте, потому что имя сына Никулина даже не попало в титры.

Режиссер знаменитой кинокартины очень любил актера и старался по-максимуму приглашать его в свои фильмы. Роль Ивана Грозного из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» писалась специально для него, однако Никулин не смог исполнить ее из-за загруженности в цирке.

Интересен и тот факт, что Татьяна Никулина и Нина Гребешкова, жена Гайдая, были одноклассницами. Никулин разрешал жене принимать участие в фильмах, в которых снимался сам. В будущем его сын также играл небольшие эпизодические роли.