Вся правда о вспыльчивых Овнах: как ужиться с этими знаками Зодиака

Самый первый знак в зодиакальном круге известен своим непростым нравом. Жить с Овном под одной крышей - испытание не для слабонервных, далеко не каждый способен выдержать его причуды. Тем не менее астрологи вывели формулу, как находиться с Овном бок о бок, не сойти с ума самому и не свести его. Во-первых, считают эксперты, необходимо предоставить своему Овну полную свободу. Огненный знак терпеть не может ограничений и ультиматумов. Под созвездием Овна на свет появляются независимые и волевые люди, сколько не запрещай - они все равно сделают по-своему. Поэтому, чтобы сберечь нервы - и свои собственные, и Овна - звезды рекомендуют уважать его личные границы. Если представитель огненного знака хочет побыть в одиночестве или не желает делиться с вами подробностями прошедшего дня - стоит отнестись к этому с пониманием.

Овен - один из самых честных и даже прямолинейных знаков в гороскопе.

Не всегда люди ценят это качество по достоинству, куда чаще обижаются на сказанную в глаза правду-матку. Сам же подопечный Марса терпеть не может, когда ему лгут - мгновенно распознает врунишку. Кроме того, представители огненного знака не любят, когда собеседник ходит вокруг да около, но никак не решается перейти к интересующему его вопросу. Сам Овен уже десяток раз высказался бы начистоту, а человек все тянет и тянет… Не стоит так делать - знаку станет скучно и он начнет выходить из себя.

Многие думают, что подопечные Марса - люди крайне несговорчивые и упрямые.

С одной стороны, они действительно готовы отстаивать свои интересы до последнего, с другой - охотно прислушиваются к мнению собеседника и не прочь пойти на компромисс. Главное - не давить на Овна слишком сильно. Когда представителю знака навязывают свою точку зрения, он автоматически закипает от ярости. Овен - знак, который ценит индивидуальность и право на свое собственное, уникальное мнение. Он ни за что не откажется от своих убеждений ради того, чтобы кому-то понравиться, получить должность или любую другую “плюшку”.

Да, безусловно, жить с представителем огненной стихии не так-то просто.

Необходимо приложить некоторые усилия, чтобы достичь гармонии (или, во всяком случае, чего-то отдаленно ее напоминающего). Но все эти труды окупятся с лихвой, потому что более верного, внимательного и отзывчивого человека, чем Овен, еще поискать.