Вся правда о вредных Козерогах: советы астрологов, как ужиться с этими знаками Зодиака

О тяжелом характере Козерога известно всем, кто хотя бы немного интересуется астрологией. Замкнутые, обидчивые, вредные - какими только эпитетами не награждают уроженцев земного знака. Действительно, ужиться рядом с ними нелегко, но, как уверяют астрологи, это все же возможно. Главное - учесть тонкости, которые помогут обойти подводные камни в общении с Козерогами и хотя бы немного облегчить взаимопонимание.

Причина в стихии

Козерог - знак, принадлежащий к земной стихии. Безусловно, у него есть множество достоинств, но в то же время природа-матушка наделила его целым рядом недостатков. Дети земли прямолинейны и упрямы, порой могут показаться бестактными, но необходимо помнить о том, что эти же качества помогают им добиться в жизни успеха. Таков уж Козерог - его минусы одновременно являются его плюсами.

Главное, помнить о его особенностях, проявлять к ним понимание и уважение.

Причина в планете-покровителе

Люди, рожденные под знаком Козерога, являются подопечными Сатурна - одной из самых удалённых планет в Солнечной системе. Неудивительно, что под стать ей уроженцы земного знака славятся некоторой холодностью и замкнутым характером. В быту это может раздражать, зато в экстремальных ситуациях Козерог один проявляет невиданное спокойствие и спасает всех паникующих. Кстати, своими подвигами Козерог не хвастается, а скромно молчит о них.

Причина во времени года

Козерог - зимний знак, и под стать времени года, в которое был рождён, отличается суровым и нордическим характером. Правда, окружающим стоит помнить о том, что под этой прохладной оболочкой скрывается золотое и доброе сердце. Если относиться к уроженцам земного знака с заботой и любовью, они мало-помалу оттают и ответят тем же самым.

Внимание Козерога не сравнится ни с чем - этот знак подмечает все, что дорого близким людям, их вкусы и предпочтения, а потом использует это знание при выборе подарков и сюрпризов.

Причина в обстановке

Порой Козерога может вывести из себя несправедливость, которую он увидел по дороге на работу, в офисе или на прогулке. Несмотря на суровый внешний вид, этот знак очень раним. Он прибегает к маскировке, чтобы скрыть свои слабости и нежную, уязвимую душу.