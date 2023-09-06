Вся правда о вредных Девах: советы астрологов, как ужиться с этими знаками Зодиака

Что нужно знать, прежде чем вступать в отношения с земным знаком.

Дева - один из самых противоречивых знаков в гороскопе. С одной стороны, у него есть масса достоинств, с другой - когда речь заходит о представителях земной стихии, большинство вспоминают их негативные качества. Действительно ли Девы такие вредные, как о них говорят? И есть ли хоть какой-то шанс ужиться с ними под одной крышей или в одном рабочем коллективе? Ответ на эти вопросы дали астрологи.

Дева

В гороскопе за Девой закрепилась репутация вредного знака, который с трудом находит общий язык с другими людьми. Мол, его представители слишком строгие, педантичные, придирчивые - постоянно им что-нибудь не так.

“Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам”, - вот девиз земного знака.

На самом деле, по словам астрологов, ужиться с Девой очень даже возможно, стоит только захотеть и приложить к этому немного усилий. Необходимо помнить о том, что уроженцы знака стремятся сделать мир вокруг лучше, у них добрые намерения, хотя и не всегда это очевидно сразу.

Если Дева делает замечание и просит что-то переделать или в следующий раз отнестись к поставленной задаче внимательнее, не стоит сразу же закипать и обвинять ее в придирчивости. Представители земной стихии не хотят обидеть своей критикой, напротив, помогают самосовершенствоваться.

Нередко окружающие отмечают, что их раздражает чрезмерное внимание Девы к деталям.

Она, что называется, найдет прыщик на теле у слона и непременно начнет выяснять, почему он там появился. Такая дотошность вызывает раздражение, но, может быть, необходимо взглянуть на нее под другим углом?

Придирки к мелочам говорят о перфекционизме Девы. Они видят проблему не только целиком, но и частные детали, которые тоже требуют решения. Нередко другие люди пропускают эти вещи, потому что считают их незначительными, и допускают ошибки, а Дева непременно обратит внимание и тем самым всех выручит.

Еще одна черта Девы, которая всех выводит из себя - ворчливость.

Представители земного знака, словно бабушки на скамеечки, то и дело бубнят себе под нос, выражая неодобрение. Бороться с этой особенностью бесполезно, но, как говорят астрологи, можно пойти на хитрость.

Как только в Деве снова проснется критик, можно отвлечь ее чем-нибудь приятным. Угостить вкусненьким, сделать комплимент, порадовать хорошей новостью - в ход может пойти все что угодно. Главное, чтобы слова все же шли от чистого сердца, потому что фальшь Дева чует за версту.