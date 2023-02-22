Вся правда о советском майонезе: так ли он был хорош в СССР

Массовое производство майонеза в Советском Союзе началось в 1936 году. Рассказывают, что продукт одобрил лично Сталин. Натуральное сырье — подсолнечное масло, вода, яичный порошок, сухое молоко, соль, сахар и горчичный порошок — гарантировали соусу высокую жирность (67%), но был у того майонеза один недостаток.

Несмотря на высокое качество, единственным консервантом в составе майонеза был спиртовой уксус — соус часто терял свою консистенцию. Масло «всплывало» на поверхность продукта и нарушало его однородность.

Это происходило из-за технологической особенности предприятий, которая не позволяла приготовить качественную эмульсию. Впрочем, это не означает, что такой майонез не был пригоден в пищу, наоборот, до появления всевозможных эмульгаторов в нем было гораздо больше полезного белка.

Майонез продавали в стеклянных банках и хранили около месяца. Его нехитрую рецептуру быстро освоили советские хозяйки. Многие из них предпочитают делать полюбившийся соус в домашних условиях до сих пор.