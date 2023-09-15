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Вся покрыта татуировками: какой выросла самая красивая девочка в мире

15 сентября 2023 19:30
Вся покрыта татуировками: какой выросла самая красивая девочка в мире

Ангелочек превратился в «чертовку».

Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире. В 6 лет эта очаровательная малышка покорила весь мир своей натуральной внешностью. Она принимала участие в показах лучших модных дизайнеров, снималась в рекламе и получила титул самого красивого лица 2018 года.

Ангельские черты Тилан дополняла интересная деталь — ее губы были всегда словно чуть опущены вниз, из-за чего малышка выглядела слегка грустной и не по годам серьезной.

Сейчас юной звездочке уже исполнился 21 год. Модель не пользуется таким спросом, как раньше, но весьма популярна в социальных сетях. Страничка, на которой Тилан рассказывает о своей жизни и выкладывает фотографии, собрала больше 6,6 млн подписчиков.

Девушка публикует много снимков в купальнике, которые показывают во всей красе ее многочисленные татуировки. Хотя Блондо уже далеко не ангелочек, она остается невероятно привлекательной юной особой. А рисунки на коже подчеркивают ее новый дерзкий имидж.

Вся покрыта татуировками: какой выросла самая красивая девочка в мире
Фото: Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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