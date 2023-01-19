«Вся перетянутая»: фанаты Михримах из «Великолепного века» бьют тревогу

Пелин Карахан завоевала армию поклонников благодаря сериалу «Великолепный век». После участия в шоу фанаты продолжают следить за ее жизнью, и последнее время многие из них не скрывают своего беспокойства.

Все дело во внешности турецкой артистки. В своих блогах она регулярно делится снимками, на которых видно, насколько сильно она изменилась за последние годы. Пелин избавилась от лишних килограммов и, как предполагают фанаты, регулярно посещает пластических хирургов, из-за чего стала неузнаваемой и неестественной.

«Пелин точно вся перетянутая», «Пластиковая кукла, совсем себя испортила», «Это она?! Не узнала бы ни за что», — делятся поклонники.

Сама Карахан при этом не обращает внимание на критику поклонников. Она игнорирует их сообщения и продолжает делиться кадрами, подчеркивающими ее перемены.