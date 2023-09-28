Вся переломанная и больная раком: от этих фото Анны Герман мурашки по коже

Анна Герман являлась одной из самых талантливых исполнительниц своего времени. У нее была армия поклонников, множество гастролей и, казалось, великое будущее. Но жизнь приготовила ей очень непростую судьбу. На пике своей популярности певица попала в страшную автомобильную аварию. Она вылетела из кабриолета, и врачам буквально пришлось собирать Анну Герман по кускам.

Когда все операции были позади, ее заковали в гипс с ног до головы, а также обрили волосы. Ее вид вызывал боль и ужас даже у самых близких. Никто не верил, что после случившегося исполнительница не только сможет еще выступать, но и просто ходить. Однако Герман не сдалась. Она встала на ноги, родила сына и продолжила карьеру.

Правда, это было не последнее испытание, которое выпало на ее долю. Почти через 15 лет после аварии она начала жаловаться на отеки ног. В итоге в Москве ей поставили неутешительный диагноз — рак, который уже проник в кости. Анна Герман знала, что эту болезнь ей не победить, но до последнего выступала на сцене. Опухшие ноги маскировала длинными платьями, а вынужденные передышки — элементами шоу. В 1982 году она умерла в Польше в возрасте 46 лет.