«Вся перекроенная»: как сейчас выглядит певица Алекса, злоупотреблявшая пластикой

33-летняя певица Алекса сейчас мало чем напоминает ту юную участницу «Фабрики звезд-4», какой ее запомнили поклонники. Хейтеры уверены, что причина этому — в злоупотреблении певицы пластикой. Она долгие годы работала над внешностью и сейчас выглядит совсем иначе, чем раньше.

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Но Алекса развеяла слухи о том, что была постоянной пациенткой пластических хирургов. По ее словам, в 2013 году ей действительно пришлось сделать ринопластику, но только из-за того, что несколько лет она страдала от последствий сильной травмы носа, полученной еще в детстве. Бывшая «фабрикантка» вспомнила, что ее нос каждый год менялся, и дышать ей становилось все сложнее. Об операции Алекса не жалеет. Кроме того, в прошлом она соглашалась на коррекцию объема губ губы гиалуроновой кислотой, но теперь уже этим не увлекается.

«Мне часто пишут, что я вся перекроенная», — посетовала Алекса в Telegram-канале на недоброжелателей.

Экс-певица опубликовала несколько снимков голливудских звезд, среди которых были Блейк Лавли, Анджелина Джоли и другие. По ее мнению, им усовершенствования внешности тоже пошли только на пользу.