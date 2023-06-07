Вся переделанная: Фрост из «Дома-2» изменилась до неузнаваемости (фото)

Лера Фрост пришла на шоу «Дом-2», чтобы построить любовь, но вместо этого изменила свою внешность. Подобно многим другим участницам скандального проекта брюнетка не отказалась от услуг пластического хирурга.

Лицо знаменитости сильно преобразилось после того, как она решилась на ринопластику. Фрост сделала нос более узким и аккуратным, а также исправила его крючковатую форму. На этом знаменитость не остановилась. Чтобы довести свою внешность до общепринятых стандартов красоты, Лера увеличила губы и грудь, а также нарастила волосы.

За счет этих хитрых манипуляций Фрост изменилась до неузнаваемости. При этом она не только полностью перекроила себя, но и сменила род деятельности. В личном Telegram-канале Лера называет себя журналистом, политобозревателем и общественным деятелем, а о своем бурном прошлом на телестройке предпочитает не вспоминать.