«Вся обвисла»: на что пошла голливудская красотка ради идеального тела

Не останавливается ни перед чем.

Ради красоты именитые дамы готовы на самые беспощадные процедуры. Яркий тому пример — Джулия Фокс, которая явно переборщила с бьюти-манипуляциями и желанием выделиться из толпы.

Актриса прославилась не только своими ролями, но и как девушка рэпера Канье Уэста. Пара уже распалась, но Фокс продолжает приковывать общественное внимание к своей персоне — все дело в ее экстравагантном виде.

Видимо, актриса помешана на своей внешности и каждый лишний килограмм воспринимает как трагедию. Как-то она призналась, что «вся обвисла», из-за чего все вещи сидели на ней не так, как в молодости. Чтобы придать рыхлым ягодицам крепкую форму, Джулии пересадили туда жир из ее бедер.

Фокс обожает демонстрировать свои телеса на разных мероприятиях. С каждым годом ее наряды становятся все более провокационными и откровенными. Чего стоит один из ее прошлогодних аутфитов: звезда предстала в черном платье, которое состояло из нижнего белья, юбки в пол и длинных рукавов.