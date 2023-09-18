«Вся наша семья»: SHAMAN представил со сцены молодую мать и двоих сыновей

9 сентября Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, выступил в Санкт-Петербурге. На стадионе «Газпром Арена» собрались тысячи фанатов певца. Исполнитель подготовил для них множество сюрпризов, а главным из них стало неожиданное знакомство с семьей.

Певец представил публике женщину с двумя мальчиками. Со сцены SHAMAN зачитал трогательное послание, которое начиналось словами: «Вся наша семья очень любит твое творчество!».

Оказалось, певец пригласил на выступление своих поклонников. Исполнителю написал письмо старший сын — десятиклассник Никита Голинковский. Юноша мечтает стать журналистом, а еще обожает творчество Дронова. Мальчик поведал, что хочет побывать на выступлении любимой знаменитости. И кумир решил исполнить мечту юного поклонника, пригласив в Северную столицу, сообщают СМИ.